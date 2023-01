METSIK LÄÄNE-TALLINN ⟩ Tumeturism Astangu tunnelitesse: apokalüptiline turvatunne ja peidetud tänavakunst

II tunnel on avatud suudmega, sinna on vett kogunenud ja seetõttu ei saa me seda avastama minna. III tunneli juurde viiva tee ääres on üks vanem majavare, kuhu võib tänavakunstist huvitunu sisse piigata, sest sealt leiab päris huvitavaid taieseid ühelt Väike-Õismäe graffomaniakilt. Ent aeg on raha ja ma tahan kindlasti jõuda ka III tunnelisse, seetõttu paneme kolleegidega vähemalt 10 kraadi külmemaks muutunud metsas edasi.

III tunnel on esiti peidus – selle ees olev sammaldunud kaitserajatis sulandub klindiseina – ent tähelepanelikum avastaja leiab selle kindlasti üles. Sisenemisel näeb I tunnelile sarnast aerosoolvärvide sigri-migrit ning koheselt hakkavad silma ka naljakad sõnapaarid ja lausekatkendid. Näiteks on eesruumis seinale kirjutatud «MA EI ANNA ALLA», mis mõjub üheaegselt nii rusuvalt kui ka julgustavalt, et siseneda uksest, mille kohal on kirjas «DUNGEN». Musulmannina on alati tore näha ka ühe tala peale kraabitud sõnu «ALLAHU AKBAR». Tunneli algus on täielik puder ja kapsad, kõrvuti seisavad sõnad «JUNGLE» ja «KILL THEM ALL», vastasseinal on kirjas «JESUS WAS NEVER THE KING» ja «SUICIDE IS THE 2ND OPTION».