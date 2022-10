MAGALATUUR VÄIKE-ÕISMÄEL Y-FILES SPECIAL VI ⟩ Radioaktiivse Astangu helendav kuju ehk «Oma Jope» ja Õismäe ufode koondkaart

«Vot nüüd on niiviisi,» teatab Igor Volke meie esmakohtumisel, «täna me võime vaikselt otsi kokku hakata tõmbama – et me rääkisime ufoloogiast, anomalistikast, enioloogiast, siis rääkisime geopaatiast või nii-öelda geospatial intelligentsist, et see on väljade mustrid ja energiat. Nüüd see finaal on selle valdkonna üks eriti hasartne ja põnev osa: infoväljade teema. Et kõik need nähtused oma nii-öelda alg- ja lõppstaadiumis esinevad ja kulgevad infoväljas ja infovälja muster või struktuur on seotud mõistega sünkronism. Sünkronism on selline nähtus informaatikas või infoloogias, mida me markeerime valesti. Me nimetame seda ettenägemiseks, telepaatiaks, et ma tahtsin sulle just helistada, näed, sa helistasid mulle, niisugused väga levinud olukorrad. Need on infoväljas toimuvad sünkronismid, et need sünapsid või mustrisõlmed ergastuvad samaaegselt. Ja nad võivad toimuda niiviisi, et kuni materiaalsete avaldusteni välja.»