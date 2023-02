100 LÕUGA ⟩ Nr 5. «See on gümnaasiumi lõpetamise eest!» ehk kuidas ma Jaanipäeval molli sain

Me istusime lõkke ääres ja rüüpasime siidrit. Ma ei mäleta kui täis ma olin. Mitte väga, aga mõõdukas kogus oli meil kõigil sees. Me olime küllalt täis, et rääkida üksteisele oma isiklikest murdedest. Oma hirmudest ja oma unistustest. Me lubasime et ükskõik mis ka ei juhtuks, me kolm jääksime alati sõpradeks. Me hakkasime uhkustama, mis me kõik teeksime kui ühega meist keegi mölisema tuleks. Kui keegi meist molli saaks.