MINA ELASIN SIIN ⟩ Palivere. Raudteeküla, kus raudteed enam ei ole.

Eesti siiditrüki pealinn

Taasiseseisvunud Eesti ajal on Palivere põhiliseks kaardilepanijaks olnud erinevad siiditrüki firmad, nagu Neviprint. Siin elades ma väga raaklit ei puutunud, kuid kunstiakadeemias sain pisiku külge ja hakkasin sellel erialal ka pealinnas leiba teenima. Naljakas on see, et kui muidu pean seletama, mis see Palivere üldse on, siis trükkarina tööle minnes sain teada, et siit on kujunenud justkui lausa oma siiditrüki koolkond. Mul on nii mõnigi töökaaslane pärit Paliverest või vähemasti Läänemaaga tuttav, mis mõjub veits sürreaalselt. Veel kreisim oli see, kui vanemate juures leidsin ühe lapsepõlve särgi, tekstiga «Selle särgi trükkisin mina ise!» Meenub, et tõesti oli lasteaias kunagi külastus Mutt&Raaklisse, kus anti proovida trükkimist. Real-life foreshadowing...

Palivere põhikool kummitab mu unenägusid siiani

See on ühtlasi ka üks ainsaid koole mu elus, mida pole maha lammutatud. Taebla Gümnaasiumist on mul valdavalt head mälestused – see lammutati maha. EKA alguses oli Lembitu tänava vabade kunstide teaduskond väga chill koht – see lammutati maha. Palivere põhikoolis oli mu elu põrgu ja see loss ikka seisab. Need unenäod on nii elutruuks muutunud, et nüüdsest juba isegi teadvustan unenäo käigus, et see on vist jälle see uni. Ma reaalselt kardan kooli kokkutulekutele minna, sest arvaksin, et näen und, nii pea kui uksest sisse astun.