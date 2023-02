LOOVUS JA PIIRID ⟩ Eksklusiivne intervjuu DJ Tiine Rotiga: «Poisid, palun rohkem kroomi tänavatele!»

Lahedad tüübid, kelle stiil mulle meeldib, on muidugi Seljo poisid – neil on sihuke kena kuradi huumor sees kõigel. Shoutout kindlasti CMS, holy fuck, shoutout Lasna. Siis BNS. Ja muidugi TPM ja MBK poisid – natuke vanem kool, aga lahedad tüübid, tõesti sügaval skenes sees. Aa, muidugi Koshmar, maniakid, eriti viimasel ajal.

Vaatasin hiljuti seda videot, kus Jüri Kuuskemaa sind dissib ja lubab nahutada.

Jaa, see on nii hea, mu ema näitas mulle seda. See on see Vaimu tänava kohta, jah? See on fantastiline video, ma tahan kohtuda temaga. On ta elus veel?

Ja-jaa.

Oh, thank God, ma tahaks kohtuda temaga küll… [Naerame]

Tegelikult on videost näha, et seina peal on väga palju tääge – Vaimu tänav on eriti shady tänav ja seal on pidevalt asju kirjutatud. Aga Rotti märgatakse rohkem, sest see on teistest kergemini loetav. Oled sa mõtisklenud, et kas sa tegid endale karuteene sellega või oli see hea võte?

Ma olen mõelnud selle peale, aga neutraalselt, et see on põnev fenomen. Koos Grekiga oleme nagu see paar, kes on kõige vihatumad Eestis. Tema täägid on üldiselt väga loetavad, samas teeb ta ka geomeetrilisemaid ja vähem loetavaid asju.