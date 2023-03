EMAKEELEPÄEV ⟩ Kas tead, mida tähendab «kallerei», «preiskurant» või «nokukabuur»?

kuna – sel ajal kui

Veel esimese Eesti iseseisvusperioodi lõpul loeti koolides eesti keele tunnis sõna «kuna» ainsaks lubatud tähenduseks «sel ajal kui» (allikas: Maie Kalda suuline meenutus), aga tasapisi võttis uus tähendus «sest» sedavõrd võimust, et tänapäeval ei taha inimesed enam hästi uskudagi, et «kuna» tähendab ka «sel ajal kui». Nüüd arvavad paljud hoopiski, et «kuna» võiks tähendada «millal» (lühenenud vormina sõnast «kunas»). Sellest, et algne tähendus on peaegu täielikult ära unustatud on kahju eeskätt seepärast, et eesti keeles puudub teine alternatiiv fraasile «sel ajal kui» ja kui mitte kasutada sõna «kuna», siis nt ingliskeelse sõna «while» tuleks tõlkida eesti keelde juba kolme sõna abil. Et see sõna aktiivsest keelepruugist täielikult ära ei kaoks, tuleks seda aktiivselt tutvustada, sh emakeeletundides.

«Kui ta jälle peatuma jääb, on ta pahem jalg süldikausis ja parem kõige krambiga Kiire taskus, mille üks külg õmblusest on lahti rebenenud, kuna põhi ja teine külg veel vastu peavad.» (O. Luts, «Kevade»)