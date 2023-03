EMAKEELE NIMEL ⟩ Ypsiloni kogumiskampaania «Unustatud sõnad»

Juba tuleval teisipäeval ehk 14. märtsil tähistame emakeelepäeva ja ajakirjandusrühmitus Ypsilon kutsub sel puhul lugejaid osalema suurel «Unustatud sõnade» kogumiskampaanial. Igal aastal leiutatakse igasugu imelikke uudissõnu, avaldatakse artikleid noorteslängi arengute kohta ning eestindatakse võõrsõnu ja -väljendeid. See kõik on väga lahe ja keel peabki koguaeg täienema ja arenema – konserveerida tuleks aiasaaduseid ja mitte veel elus asju. Ypsilonil aga tekkis idee vaadata vahelduseks minevikku ning meenutada sõnu ja väljendeid, mis on vaikselt unustuse hõlma vajumas, ent ei peaks oma teravuse tõttu üldsegi kaotsi minema. Selleks, et hoida meie emakeel rikkalik, on meil teie abi tarvis.

Üleskutse ise on banaalne: tegime küsimustiku, kuhu iga sepp saab lisada sõna-väljendi, mida tema arvates viimasel ajal sagedasti ei kasutata, ent võiks. Me ei sea mingit konkreetset piirangut: see võib olla iidne murdesõna, 70ndate släng Munalaskmelt või 90ndate vanglažargoon; see võib olla sõna, akronüüm, lühend, väljend või mis iganes. See sõna võib olla ka selline, et me teame ja vahel kasutame seda, aga me ei tea, mida see tegelikult tähendab. Toome teile kolm näidet, et teie loomemahlu käima tõmmata.

Hiljuti avaldasime loo «Raamatupoed on täis pealiskaudset sajoobitamist», mis rääkis hetkel kirjastatud elulooraamatute halvast kvaliteedist ja mõttetust sisust. Artikli autor kasutas nende teoste kirjeldamiseks sõna «sajoob» ning nooremate lugejate jaoks pakkus selle kohta ka kerge kirjelduse:

«Selle asemel on kirevaid kujundusi ja kõike seda, mida saab võtta kokku fekaalimekise sõnaga «sajoob». Sellest väljendist kõige paremini aru saamiseks tuleks vaadata ära filmi «Jan Uuspõld läheb Tartusse» algus, kus mingid reklaamigurud ütlevad otse välja, et «teeme selle sajoobi ära». See on pealiskaudne tegevus, mille ainus eesmärk on enamasti raha kokku roobitsemine reklaami uskuma jäänud ullikestelt. Kõige enam tajub seda meie kinokunstis, paraku ammugi mitte ainult seal.»