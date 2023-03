LOOVUS JA PIIRID ⟩ Intervjuu DEW8-ga: hiphopil on olnud läbi aegade üks funktsioon – ravida inimesi

Mis on mind alati inspireerinud, on ilmselgelt vanem muusika, mis lihtsalt meenutab mingisuguseid lahendusi, mis kunagi olid. See inspireerib väga palju muusikat looma, mõtlema sellest üleüldse. Eriti taasavastamata leiud meie enda Eesti muusikast. Kui ma saan teada, et on selline bänd nagu Meie olemas, siis mul on karp lahti – mis asi see nüüd on? See on stoner rock, aga vahe on selles, et see on tehtud aastal 1970 ja Eestis. Ma olen terve elu siukest muusikat kuulanud ja kuidas see võimalik on, et ma ei teadnud mitte midagi sellest? Ma teadsin ansamblit Suuk, siuke äge psychedelic rock koos Mülleriga, ja siis keegi ütleb mulle ansambli Meie – mul lihtsalt jookseb kohe kokku. See on inspireeriv, fakk, kuulad neid riff'e ja mõtled, et see ei ole võimalik. [Naerame]