TRELLIDE TAGANT ⟩ Osa 5. Ühiskond peab valima vangide karistamise ja resotsialiseerimise vahel

«Norras kasutatakse karistusmeetmena vaid vabaduse võtmist. Ülejäänud õigused jäävad. Vangid saavad hääletada, neil on juurdepääs koolile, tervishoiule; neil on samad õigused kui igal Norra kodanikul. Sest kinnipeetavad on inimesed. Nad on käitunud valesti, neid tuleb karistada, aga nad on ikkagi inimesed.»

Ametnike provokatsioonid

Nendes vähestes meedias ilmunud vanglakriitilistes artiklites on eriti hirmsaid jutte räägitud endisest vangla peadirektorist Priit Kamast. 10 aastat tagasi kirjutas Postimees, et Kama alluvad iseloomustasid teda kui juhti, kelle puhul on vaid juhi arvamus ja vale arvamus. Artikkel on küll nimetatud ajakirjandustava rikkuvaks, kuid sellegipoolest on see märkimisväärne. Kõnekas on ka Kama kommentaar venekeelsete teenistujate vallandamise põhjendusest: «Kui inimene ei saa kriisiolukorras aru käsklusest, keda maha lasta, kas see on siis liigne tähenärimine?». Kama otsuse iva tuleb arusaadavalt esile, kuid et valitud näide just kinnipeetava tapmisele viitab, ilmestab tema suhtumist üsna hästi.