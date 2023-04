POLIITANALÜÜS ⟩ Te lollid ei saa aru, et ulatuslikud teetööd on Kõlvarti geniaalne plaan

Vaadake, inimesed oma harjumuste orjadena vajavad väga palju positiivset või negatiivset stiimulit, et muuta oma liikumisviise. (Reklaam)kampaaniate mõju on marginaalne, arvestades, et auditoorium on pool miljonit inimest. Need ei muuda liikluse üldpilti, see on lihtsalt mingi asendustegevus ning selleks, et keegi ei saaks süüdistada linnavalitsust käed rüpes istumises.

Belgia moel inimestele rattasõidu pealt toetuse maksmine on pikaajaline kulu ja ostetud lahendus. Me oleme Ida-Euroopas, meil tehakse asju jõuga. Radikaalsed nihked tulevad radikaalsetest muudatustest. Kodukontoris töötamine on uus normaalsus, kuna keegi sõi Hiinas valet nahkhiirt.

Kui liiklusolud sunnivadki suvel ringi liikuma jala, ratta või tõuksiga ning inimesed jäävadki seda tegema, on tegemist võiduga Kõlvartile. See on võit statistikas ja võimalus kasvavat kastijalgratta kujulist poliitilist survet maha kruttida. Kasvav kergliikluse kasutajaskond võimaldab ehitada ja investeerida rohkem infrastruktuuri.

On variant, et võib olla tuleb siit ka mõni valija Kõlvartile. Ning see on ainuke valuuta, mis üldse ühe poliitiku jaoks loeb. See on ainuke kaalutlemiskoht, kõik muu on teisejärguline. Vahet ei ole, kas hangetega ehitatakse autoteid või jalgrattateid. Hanked on hanked, küsimus on poliitilises suunas.

Seda kõike saab teha ilma otseselt autojuhtide kandade peale astumiseta. Autojuhid on harjunud, et iga suvi on Tallinnas suured teetööd, ning elavad üle, samamoodi nagu «Teneti» tõttu Laagna tee sulgemise ja praeguse Kalamaja üles kaevamise.

Ja kui peale suurt sulgemist midagi ei muutu, olemasolevad jalgrattateed on sama tühjad nagu praegugi, saab Kõlvart kinnituse, et kastijalgratta jutt on lihtsalt Facebooki jutt. Midagi, mille kaudu oma üleüldist kibestumust ja pettumust välja elada ning süüdistada kõike enda ümber olevat, sest see on see, miks neil läheb sitasti – see emotsionaalne tung on aga aegumatu ja surematu.