TARBIJA420 ⟩ Ülemaailmne kanepipüha sai alguse koolipoiste slängist

Osa saamislugudest muudetakse tehislikult liiga keeruliseks ning nõnda on juhtunud ka mõistega «420»: külge on poogitud kuulsusi, et 20. aprillil sündis Adolf Hitler või suri Bob Marley; tehnilisi teadmisi, et kanepis on 420 erinevat keemilist komponenti; või juriidilisi teadmisi, et politsei kasutab kanepiga seotud kuritegudest rääkides koodi 420. Jah, Adolf Hitler sündis 20. aprillil, aga kuidas peaks üks jõledamaid inimesi olema seotud kanepiga? Bob Marley suri tegelikult 11. mail, kanepis on üle 500 komponendi ja ükski ment ei kasuta koodi 420 kanepiga seoses. Ainuke tõeliselt huvitav kokkusattumus on see, et Albert Hofmann võttis teadlikult esimest korda LSD-d 19. aprillil kell 16:20 ja sellest on alguse saanud Bicycle Day tähistamine (loe maailma esimesest LSD tripist siit).