EMCDDA (Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus) andmetel ilmus HHC esimest korda Euroopa turule umbes 2022. kevade paiku, mil ta hakkas kiiresti ka populaarsust koguma. Tänaseks on seda leitud ligemale kolmandikust Euroopa liikmesriikidest, lisaks veel Norrast ja Šveitsist. Eesti turule jõudis see umbes mullu sügise paiku ning püsis siin paar kuud kuni pool aastat. Tänaseks on aine müük siinmail keelatud, sama on tehtud Soomes ja Rootsis ning kavatsetakse teha varsti ka Prantsusmaal.