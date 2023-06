Ehk juhtus eelmist rotika tarbija artiklit lugedes nii, et sul tekkis vastupandamatu isu minna jalgrattamatkale – ratas on juba hoolduses käinud, telk on olemas ja kotid pakitud. Loe see ka nüüd läbi ja mõtle uuesti!

Novice ehk algaja

Algajal rattamatkajal soovitan teha kerge matkaplaani, mis ei koosne liiga pikkadest distantsidest ega nõua enda seadmist keerulistesse olukordadesse. Üks keeruline asi on ühistranspordi, näiteks rongi lisamine matkaplaani. Matkasell peaks arvestama, et kodust rongijaama kõigi kodinate ja telkidega ruttamine on suhteliselt rõve tegevus ning ähkides-puhkides rongile jõudes on veremekk suus. Seejärel tuleb see ratas ja need kodinad kuskile mahutada, eemaldada ja tõsta, ning lõpuks oled higisena rongis vangis. Ei, mul on välja pakkuda palju parem algajataseme jalgrattamatka-variant.

Esimest matka võiks alustada kodukohast. Lepid sõpradega kokku, et kohtute mingisuguse poe ees, ning kõik saavad reisile vajaliku mandi ära soetada – kellele spordijoogid, kellele kangem kraam, müslibatoonid ja muud teemad. Mida suurem pood, seda parem, näiteks ostukeskus – siis saab vajadusel ka mingeid matka- ja velopoode külastada. Eriti tore on, kui pere tuleb ka sinna ostukeskuse parklasse ja lehvitab nuttes sulle hüvastijätuks; siis on ikka ehe tunne, nagu läheks maailmareisile.

Foto: Valik erinevaid marsuute, mida autor läbinud on

Mõistlik oleks enne matka vaadata välja ööbimiskohad ja päevadistantsid. Oletame, et sa elad Tallinnas (mingi 40% tõenäosusega vist eladki). Ma sinu asemel vaataksin esimeseks matkaks kas sisemaa või läänekalda poole. Näiteks leidub marsruudil Tallinnast Nõvani suht okeide vahedega mereäärseid RMK platse. Saad sõpradega ühe Lääne-Tallinna ostukeskuse-supermarketi ees kokku (neid on siin üle mõistuse palju, vali ise) ja hakkate mööda Rannamõisa teed vurama. Ülilebo variant on sõita Tallinnast Keila-Joa kanti Meremõisa RMK telkimisalale (34 km) ja sealt järgmisel päeval Paldiski lähedal olevasse Leetse RMK-sse (23 km). Kolmandal päeval saad Paldiskis ringi vaadata, et siis kas või rongiga tagasi sõita.

Intermediate ehk kesktase