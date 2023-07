VASTUS RUITLASELE ⟩ Sitapark siseturistidele on täiesti läbikukkunud kontseptsioon

Atraktsioonide kehvust tuleb samuti tunnistada. Näiteks see, et viimasel paaril aastal rekordeid löövad lätlased peredega AHHAA keskust külastamast ei väsi, on lihtsalt hea kattevari. Tegelikult otsivad nad suvel põhja poolt jahutavat tuult ja talvel piiluvad salamisi, kuhu rajada Tartus vähemalt koplisuurune Lido.

Leia AHHAA teaduskeskuse pildilt Läti spioonid, kes on tegelikult tulnud uurima, kuidas rajada Tartusse koplisuurune Lido Foto: Teaduskeskus AHHAA

Eks me siin tunneme teistele turismiriikidele omamoodi kaasa ka. Mõnda aega tagasi vedasid mu kolleegid välismaal seminaril pundi Kreeka noormeestega kihla: need nimelt ei uskunud, et leidub maa, kus imelisi liivarandu pole vallutanud rannatoolide müriaad ja päikesekreemide leha kokteil, vaid leidub küllalt ruumi ja avarust olla, oma mõtteid mõelda ja nautida. Uskmatud tahtsid kihlvedu võita ning tulidki Eestisse meie randu uudistama. Pole näiteks kuulnud, kuidas keegi veaks kihla teemal, kas Eiffeli torn on ikka päriselt olemas.

Mis puutub hammaste varna riputamisse 28. augustil, siis oleme turismis aastaid unistanud, et oleks see vaid nii! Ajastul, mil jutlustatakse finantsvabadusest ning au sees on passiivsed investorid ja jalgade seinale viskamine, on lausa häbi tunnistada, et Eesti turism on võrreldes suurte kuulsate reisisihtkohtadega palju vähem hooajaline. Horvaatia, Itaalia, Prantsusmaa, Itaalia – kõigi nende lõunamaadega võrreldes teeb Eesti turismiettevõtja aasta läbi palju ühtlasemalt tööd.

28. august kukub – aga turismiettevõtjad kütavad sooja septembri toel edasi! Põhjaeestlased on osanud ka porikuust meisterdada nädalaid kestva festivali, siis hakkab ulguma filmihunt ja tulevadki jõulupakkumised! Ning Eesti inimesed jooksevad tormi. No on's vaja end sedaviisi vaevata!?