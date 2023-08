ÕIGUSRIIK ⟩ Kas politseinikele on hakatud sisse söötma inimeseks tegevaid tablette?

Üleeile oli poisil sõidueksam. Läksime sinna koos. Ta oli eksamineerijate osas eeltööd teinud; nendest kaks olid normaalsed ja kolmas oli ilge persevest, kes elus nii lihtsalt kedagi läbi ei lase. Poeg tõmbas loosipakist muidugi ilge persevesti.

Ütlesin pojale siiski, et äkki ei hakkaks enam inimeste üle enne otsustama; siin on politseinikud – ja kõige hullemadki – vahepeal imelikul kombel normaalseteks inimesteks hakanud. Siis tuli ilge persevest meie juurde, vaatas Gessut ja ütles rõõmsalt, et oi, ometi tuli täna üks ilus ratas ka!

Tegid sõidu ära, olid platsil tagasi. Poiss ronis rattalt maha, nägu oli eest ära, ohkas, et täiesti metsa läks sõit. Mina vaatan silmanurgast ilget persevesti – see ronis autost välja, suunurgas naerukurrud. Silmade ümber olid persevestil pisikesed naerukortsud; tundus, et ta on elus omajagu naernud ka. Rääkisid pojaga; persevest ütles, et midagi liiga head ei olnud, samas midagi liiga halba ka mitte. See tähendab, et eksam on sooritatud.

Rääkisime eksamineerijaga veel 15 minutit; täiesti okei ja muhe vana. Kui ta lahkus, ütlesin pojale, et sorry, kui siin keegi persevest on, on see minu poeg. Minu poeg oli minuga nõus...