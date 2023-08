DEMOKRAATIA ⟩ Eestlaste usaldusreitingutes peitub taasiseseisvunud riigi lugu

Lisaks mõjutab inimeste usaldust poliitiliste institutsioonide vastu see, kes on parasjagu võimul. Enim usaldavad inimesed neid institutsioone, kus on hetkel võimul neile meelepärased jõud. Sarnaselt vähendab usaldust see, kui võimul on jõud, keda nad ei toeta.

Siiski tuleb meeles pidada, et inimese toetus demokraatiale võib olla jätkuvalt tugev isegi juhul, kui tema usaldus konkreetse institutsiooni vastu on madal; see johtub eelmainitud asjaolust, et oleneb, kes on parasjagu võimul. Ülevaade usaldusest poliitiliste institutsioonide vastu ainult konkreetsel ajahetkel ei anna tõelist pilti demokraatia üldisest tervisest, kuid trende pikema perioodi jooksul jälgides aitab see paremini mõista, milline on üldsuse suhtumine ja seeläbi institutsiooni legitiimsus.

Kui näiteks valitsuse vastu võib usaldus pidevalt poliitilistel põhjustel kõikuda, siis mittepoliitiliste institutsioonide (õigussüsteem, politsei- ja piirivalveamet, kaitsevägi) vastu on see stabiilsem. Mittepoliitiliste institutsioonide usaldusväärsust võivad mõjutada korruptsioon, skandaalid, ebaefektiivsus, võimu kuritarvitamine või läbipaistmatus. Eesti näitel on näha, et paljudesse asutustesse on usaldus võrdlemisi püsiv, olles kasvanud rohkem kui 30 aasta jooksul järjepidevalt.