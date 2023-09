«Oi, ära praegu küll sinna mine. Õhtul võib ohtlik olla,» teatab burgerirestorani noor taanlasest teenindaja. Kell on üheksa kanti. Pool tundi hiljem olen hilisõhtuses Christianias, Kopenhaageni sees pesitsevas vabalinnas. Taani pealinnas asuval autonoomsel maa-alal on poisid Pusher Streeti nimelises piirkonnas seni vabalt kanepit müünud, ent hiljuti on seal esinenud vägivaldseid intsidente, mis on vabalinna taas ülejäänud ühiskonna jaoks murekohana esile tõstnud.

Tegelikult ei tea ma midagi: ei Christianias hetkel toimuvast ega ka sellest, mis sorti koht see päriselt on. Jaa, ma käisin mullu seal ja nägin korraks Pusher Streetil toimuvat – diilerid tutvustasid turuhindasid ja mina silmasin kohalikke. Jaa, ma tean, et see on anarhistide ja hipidega asustatud endine sõjaväebaas, mis toimib iseseisvalt ja nõuab endale autonoomiat. Jaa, ma sain töökaaslase käest enne reisi teada, et mõnda aega tagasi lasti keegi Christianias maha – mingite jõukude omavaheline teema – ja nüüd patrullivad seal politseinikud. Kolleeg saatis isegi lingi artiklile, aga kas ma lugesin seda? Ei.