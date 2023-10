«NÄDALA GRÄFFIÜHIK» on «NÄDALA KULTUURIÜHIKu» allkategooria, kus toome lugejateni värskeid leide tänavatelt. Esimene ühik on just äsja Haabersti linnaossa ilmunud taies, millel on araabia keeles kirjas «Disku halaal».

Ypsiloni veergudel ilmunud tänavakunsti-teemaliste artiklitega tuttavad lugejad mäletavad kindlasti «Piisoni baaris» ilutsenud Lucky Luke'i koomiksi temaatilist kunstiteost (vt « Autonoomne ja isetekkeline tänavakunst »). Sellega juhtus üsna kiiresti selline lugu, et üks tüüp tegi mingi mõttetu kirja selle peale. Aga ei ole hullu! Nädalavahetuse käisid poisid objektil ja tegid asjad korda ning nüüd on ühe paneeli peal uus teos, kus hulgi huvitavaid tegelasi, keda baaris hängides jõllata.