ÖÖELU 90-DATEL ⟩ Pidu oli kogu aeg, käekotis pudel viina ja uued uimastid

Foto: ekraanipauk väljaandest Magasiin, 12. oktoober 1996

Varietee – ajastuspetsiifiline meelelahutus

Erinevate meelelahutusasutuste kuulutused – Mefisto baaris pakuti striptiisiprogrammi. Foto: ekraanipauk väljaandest Post: Rahva Tõeline Hääl, 10. mai 1993

1980. aastatel ja 90-ndate alguses oli varieteekunst veel kõrge au sees. Inimesed ostsid piletid, sõid ja jõid, siis vaatasid varietee šõuprogrammi, lõpuks võib-olla tantsisid ise ka. Tollal oli see peenemat sorti meelelahutus, kuid vabariigi saabudes vahetas selle mõne aastaga välja striptiis. «Iga kõrts oli stripiklubi. Tulid inimesed, mehed-naised, istusid laua äärde. Ja siis tulid mingid tüdrukud strippi ja postitantsu tegema. See oli täiesti tavaline asi,» lausus Sigrid.

Küll aga meenus Sigridile seoses varieteega üks naljakas «oma viina» lugu aastast 1993. «Sõbranna oli saanud piletid [varieteesse - Toim]. Panime ilusad kleidid selga ja läksime. Aga see oli selline aeg, kus ei olnud viina saada – võib-olla toona poes lihtsalt ei olnud viina, aga igatahes polnud meil oma viina kaasa võtta. Ei olnud ka raha, et varietees viina osta. Mõtlesime siis, et mingisugune jook tuleb ikkagi leida. Sõbranna ütles selle peale, et tema peres tehakse samagonni [puskarit - Toim.]. Mis seal siis ikka, võtsime selle kaasa. Aga see samakas haises väga spetsiifiliselt. Meie siis seal varieteelaua all kallasime klaasikesse välimuselt nagu konjakit, kuid see lõhn levis üle terve peene paiga. Inimesed nuusutasid, et samaka lõhn on ümberringi, aga mis meil sellest! Saime jälle kenasti õhtu ära veedetud,» meenutas Sigrid.

Mis on teisiti?

Kui Marialt küsida, mis tollasega võrreldes muutunud on, vastab ta, et tema sõnul tundus kõik tolleaegne väga ilus; tänased peopaigad teda samaväärselt ei kutsu. «Ilmselt siiski kui satuksin praegu umbes 30 aastat ajas tagasi, oleksin ilmselt üllatunud, millised urkad need tollel ajal meile ideaalsena tundunud peopaigad tegelikult on. Seega, las need klubiõhtud jäävad sellesse aega, kus nad olid,» leidis Maria.