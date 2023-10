BALFOURI DEKLARATSIOON ⟩ Inglased okupeerisid palestiinlaste maad ja andsid need sionistidele

Võimalik, et mõnele lugejale tuleb üllatusena, et palestiinlased olid ja on inimesed nagu kõik teised ning ka neil on vaja kuskil elada. Üllatusena võib tulla seegi, et sarnaselt paljude muude väikerahvastega, kes suurvõimude okupatsiooni üle elasid, avastasid palestiinlased, et ka nemad on rahvus oma kultuuriliste eripärade ja ajalooga. Võimalik, et mõne lugeja jaoks kõlab eriti pentsikult, et iseenda rahvust ja vabaks inimeseks olemist hoomates saadi aru, et tegelikult väärib iga vaba rahvus suveräänset riiki. Reaalsuses on oma riigini jõudmine väga keeruline, eriti kui sinu tulevase riigi territooriumile on silma peale pannud suurvõim, mis lubab riigiks mõeldud territooriumid hoopiski kolmandatele isikutele.