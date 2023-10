Plaadil on kokku üheksa lugu. Lisaks eksidele pajatab üks neist veel Runescape'i mängimisest ja see on midagi, mida Ypsiloni toimetus kiidab heaks neist pimedatel aegadel. Aigar pelab ikka veel: «Rune'i ei quitita kunagi, on ainult pausid; see on täiesti tõsijutt. Mul läks kahjuks hiljuti main acci pass meelest, aga mul on üks range pure, millega ma aeg-ajalt noobe pwnin. Range 89, prayer 52, attack 75 ja strength 91.. MSB into gmaul into elder maul – garanteeritud good fun!»