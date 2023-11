MAGALATUUR KOHALIKUGA ⟩ Räppar Kozinak avab oma tekstide tagamaid, kunagisi pättuseid ja lastesõja tagajärgi Lasnamäel

«Ma ise ei käinud tollal nendel,» vastab Kozinak selle staadioni-strelka kohta ja lisab: «Neid oli nii mitu; minu arust muutusid need iganädalaseks. Mulle meenub see Järveotsa staadionil toimunud strelka rohkem, aga ma ei käinud ka seal kohapeal, sest mul olid nii venelastest kui ka eestlastest sõbrad ja ma ei sekkunud sellesse teemasse. Elus on rusikareegel siiski see, et probleemid tekivad ainult nendel, kes konflikte ise otsivad.»

«Kui tol ajal oleks olemas olnud Tiktok, saaks seda ajajärku kirjeldada trendina: «kas sa oled eestlane? / ты русский?»,» ütleb Kozinak ja täpsustab seejärel üht olulist asja. «Poluvernik... See sõna on täna pigem kasutusel teatud kohalikes venkude seltskondades. Ainult venkud, kes peavad ennast millegipärast puhtatõulisteks venelasteks, kipuvad segunenud rahvusliku taustaga kaaslaseid poluvernikuteks nimetama. See on muidugi omamoodi irooniline, sest Venemaal elavate venelaste hulgas on ka ennast puhtatõuliseks pidavaid tüüpe, kelle jaoks on välismaa venelased poolikud ehk poluvernikud. Järelikult on meie eesti-vene taustaga sõbrad mitte poluvernikud vaid tšetverdid ehk veerandid siis? Peaaegu venelased ja napilt eestlased oleme me kõik, olenemata kodusest emakeelest.»