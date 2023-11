ARMASTUS TÖÖ VASTU ⟩ Sõjajärgne Jaapan ehitati üles metamfetamiini najal, ent seejärel ilmnesid probleemid

Jaapani ametivõimud ja elanikkond uskusid esiti, et Philopon aitab kurvad ajad üle elada, paugutasid ja tegid tööd, ning avastasid seejärel, et tegelikult nii lihtne see stimulantidega buustimine ka ei ole. Seejärel keerasid narratiivi teistpidi ja ütlesid, et see aeg oligi sõltuvuses olemise aeg – riik oli sõltuv USA-st ja rahvas metamfetamiinist. Uue aja moeks oli erinevalt vanadest halbadest aegadest olla mittesõltuv. Ja ikkagi tundub, et täna meist arenguga sitaks ees olev Jaapan on suutnud ülimastaapse uimastiprobleemi üllatavalt kiiresti kuidagi ümber mõtestada ja konkreetses hetkes mingil määral lahendada.

Toonane uimastiprobleem on suht-koht keeruline uurimisteema; vastav teave on mõnevõrra peidetud ja mitte afišeeritud nagu uimastite tarbimise ajalugu läänemaailmas. Lisaks on vähene kättesaadav informatsioon pilla-palla mööda internetti laiali. Kõike valdkonnaga seonduvat selles artiklis käsitleda ei jõua ja paljud jutuks võetud teemad vajaksid põhjalikumat uurimist. Neile, kel on huvi süveneda, võib soovitada järgmisi materjale.

Akihiko Sato. 2008. Methamphetamine use in Japan after the Second World War: transformation of narratives.

Akihiko Sato. 2022. Symbolic Meaning of the Amphetamine-Type Stimulant Problem Throughout the Restoration of Japanese Society after WWII. (Allalaaditav PDF-fail.)

Julian Morgans. 2015. A Brief History of Meth

Miriam Kingsberg. 2013. Methamphetamine Solution: Drugs and the Reconstruction of Nation in Postwar Japan

UNODC. 1957. The problem of the abuse of amphetamines in Japan

UNODC. 1989. Japan: stimulant epidemics past and present