UIMASTIPOLIITIKA ⟩ Jääd Jaapanis kanepiga vahele? Kuni viis aastat vabadusekaotust ja tühistamine

Üks neist, kelle töö on sõltlastele teenuste osutamine, rääkis mulle: «Ma usun, et kultuur minu kodumaal muutub vähemalt 10 kuni 20 aastaga, sest me vajame rohkem sisserändajaid. Muidu me lihtsalt ei suuda oma majandust käigus hoida, sest rahvastik kahaneb ja vananeb. Seega on meile vaja rohkem mitmekesisust. See on juba alanud.» Tema sõnul on osal neist võõramaalastest raske kohaneda Jaapani ühiskonnaga ja meeleheites tarvitavad mõned neist uimasteid. Teised hakkavad pakkumist alal hoidma – uimastite müügiga raha teenima. Ning nad kõik tulevad sellistest kultuuridest, kus suhtumine keelatud uimastitesse on mõistvam. Minu vestluskaaslane usub enda sõnul, et taoline olukord sunnib kultuuri muutuma: «Siis hakatakse mõtlema kahjude vähendamisele ja dekriminaliseerimisele.»