Kifflomi kaheksas tõekspidamine – «Tulnukad eksisteerivad ja nad on maal. Kui sul on sünnimärk, siis võid põlvneda Kraffist, kuulsast 4. paradigma keisrist – FAKT!» – viib taas hullumeelusesse. Kuidas saab öelda, et dinosauruseid ei ole olemas, aga tulnukad on – see on ju sama tobe kui väita, et ehkki teadus ei kinnita dinosauruste olemasolu, on krüptozooloogia valdkonda kuuluv Loch Nessi koletis ometi tõeline? No vot, saab, ja see teeb sekti veelgi paeluvamaks. «San Andreas» on täis viiteid tulnukatele: kõrbepiirkonnad UFO-teemaliste baaridega, peidetud sõjaväebaas, napakana tunduv hipi-NPC, kes räägib «rohelisest lögast», jne. Tulnukad annavad GTA universumile lisaefekti ja kõrvalnarratiivi, sogavad jälgi ja viivad mängija tähelepanu salasektilt mujale, ent oluline on Kraffi nimelise isiku mainimine.