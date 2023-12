INTERTEKSTUAALSUS ⟩ «Scarface», «Heat» ja Tarantino filmid – GTA tegijatele meeldib laenata kinoklassikutelt

Lisaks sama temaatikat puudutavatele linateostele leiab San Andreasest ka kummardusi suurematele filmidele nagu «The Big Lebowski«, kust pärinev küsimus «Does the pope shit in the woods?» esitatakse ka videomängus. Lisaks figureerib taas «Easy Rider», seekord tegelase The Truth näol, kes on filmis Peter Fonda kehastatud Wyatti paroodia (kusjuures Fonda andis hääle ka The Truthile).

Tundub, et Rockstar Games austab väga Tarantinot, sest lisaks rohketele viidetele Vice Citys on näiteks San Andreases näha «Reservoir Dregsi» filmiplakateid. Mängus kõlab ka lause «I don't know you! I don't know you! Prank caller! Prank caller!», mis meenutab stseeni «Pulp Fictionis», milles heroiini üleannuse saanud Mia Wallace'it päästa üritav Vincent (John Travolta) helistab oma diilerile, kes vastab paaniliselt: «I don't know you. Who is this? Don't come here, I'm hanging up the phone! Prank caller, prank caller!»