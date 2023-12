ANALÜÜS ⟩ Euroopa Liidu uuel uimastipoliitikal on oht kujuneda tagurlikuks

Rahvusvahelise uimastipoliitika konsortsiumi IDPC uurimistöö- ja huvikaitseametnik Adrià Cots Fernández analüüsib EL-i uimastipoliitiliste muutuste võimalikke mõjusid paremäärmuslusse kalduvas nüüdis-Euroopas.

Tänavu suvel asutas Euroopa Liit ametlikult Euroopa Liidu Uimastiameti EUDA. Selle uue ametkonna eelarve saab olema suurem, töötajaskond arvukam ja mandaat ambitsioonikam kui eelkäijal Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusel (EMCDDA).

Ehkki selline areng võib paberil paista positiivne, paljastab lähem vaatlus, et Brüsselist lähtuv uimastipoliitika on nihkumas rõhuvama ja julgeolekustatuma lähenemise poole. See toimub samal ajal äärmusparempoolsuse poliitilise mõjujõu laienemisega kogu Euroopas. Milliseid uimastipoliitilisi meetmeid hakkab EL kavandama sellise topeltsurve all?

Tulemas on uus EL-i uimastipoliitika – aga kas see kujuneb tagurlikuks?

Autori loal tõlgitud ja avaldatud tekst on ilmunud tänavu oktoobris inglise keeles IDPC veebis ja artiklisarjana veebilehel TalkingDrugs.org. Tõlkis Mart Kalvet.

Euroopa Liidu uue uimastipoliitika saamislugu

Praegusel hetkel on Euroopa uimastipoliitika killustunud. EL-i uimastistrateegia aastateks 2021–25 – EL-i ametkondadele ja selle 27 liikmesriigile mõeldud üldine tegevuskava – on üks edumeelsemaid uimastistrateegiaid maailmas. See tunnistab kahjude vähendamise üheks Euroopa uimastipoliitika alustaladest, mis on tähtsuse poolest samal pulgal pakkumise ja nõudluse vähendamisega. Samuti sisaldab see sõnaselgeid kohustusi tagada uimastipoliitiliste meetmete kontekstis inimõiguslus, tervisealane võrdsus, sootundlikkus ja häbimärgistamisest hoidumine. Rahvusvahelistes aruteludes jätkab EL tervishoiule ja inimõigustele keskenduva globaalse uimastikontrolli režiimi edendamist.