ÜLEVAADE ⟩ Uimastipoliitika täna ja homme: mis on valmis, teoksil, kavas?

Julgen ennustada, et selline situatsioon (kombinatsioonis keerulise olukorraga Talibani juhitavas Afganistanis, kus tänavu kahanes oopiumimooni saak 95%) hakkab võimendama sünteetiliste opioidide (nitaseenid, fentanüülid) turu jätkuvat kasvu Euroopas, mis algas Eestis juba rohkem kui 20 aastat tagasi, kuid on nüüd nõudmas ränka lõivu ka mujal, nt Inglismaal ja Walesis, kus oli tänavu rekordiliselt suur uimastisuremus. Nitaseene parseldatakse seal muude ainete pähe, nt võltsitud oksükodooni- ja bensodiasepiinitablettides, mis on eriti salakaval ja komplitseerib tragöödiat veelgi.

Majandussurutis ja sõda mõjutavad arenguid

Reovee- ja süstlajäägiuuringud, mida Tervise Arengu Instituut ja justiitsministeerium meil läbi viivad, kinnitavad, et sama tendents jätkub Eestiski. Paraku ei anna see esialgu alust kahjude vähendamise paketti riigis laiendada, mh seetõttu, et riigil lihtsalt pole piisavalt raha. On mõistetav, et nt probleemid majanduses, mida tekitavad relvakonfliktid siin- ja sealpool lompi, tõrjuvad kahjude vähendamise prioriteedina taustale, aga me ei pea sellega leppima. Sest pole ju saladus, et uimastiturgude püsimine varimajanduses teenib pigem nende va agressoritest paariariikide huve kui edendab demokraatiat ja inimõigusi.