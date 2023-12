SEPTEMBER 2001 ⟩ Politseinik tappis Sven Tarto, tapja sai Arnold Rüütlilt armu ja karistada sooviti meeleavaldajaid

2001. aasta september on end igatepidi ajalooannaalidesse kirjutanud: USA-s varisesid kaksiktornid, Pärnus piirituse pähe metanooli joojad; presidendiks sai Arnold Rüütel ja Rocca al Mare kaubanduskeskuse ees rallitasid noored autodega. Politsei tappis Sven Tarto küll augustis, ent sellele järgnenud sündmused – politseivägivalla salgamine ja sellevastane meeleavaldus – leidsid aset just tol traagilisel ja kummalis-kihilisi ühiskonnamullistusi täis pohlakuul.

2001. aasta 21. augustil – päeval pärast Eesti Vabariigi kümnendat taasiseseisvumispüha – keedavad kaks noort meest Pääskülas ühes Pärja tänava silikaatmajas makarone. Toiduvalmistamine lõppeb sellega, et politsei peksab ühel mehel lõualuu puruks ja teise täiesti surnuks. Naabrite sõnutsi on elamises juba mitu päeva tina pandud, aga võttes arvesse, et taasiseseisvumispäev oli esmaspäeval, sellele eelnes terve nädalavahetus, on suvi, on noorus – on selles midagi imelikku? Isegi karsklane saab aru, et situatsioon ei ole imekspandav, ent millegipärast arvavad naabrid teisiti.

Sven Tarto ja Allan Roots ei ole Pärja tänava silikaatmajas oleva eluaseme omanikud; Allan üürib seal vaid tuba. Omanik on hoopis nende hea sõber Monika, kes on tol hetkel koos pojaga ema juurde läinud. Naabrid otsustavad ühendust võtta Monika eksmehe Romaniga, krišnaiidist ESS-i turvamehega, keda eksnaine nimetab vägivaldseks: ««Lahutasin oma paha abielu. Tahtsin, et Allan kaitseks mind.» /---/ [M]öödunud talvel kirjutas ta politseile avalduse, kuna Roman peksis tema ema.» Ju siis ei olnud krišnaiit veel kirgastumisega nii kaugele jõudnud, et osanuks sansaararattast välja pugeda ja vägivallatsemise lõpetada. Huvitava sünkronismina algab samal ajal ka Väike-Õismäel üks multikultuurne armukolmnurk, n-ö Trooja sõda magalas, ent sellest on juba Ypsiloni veergudelt pikemalt kirjutatud.