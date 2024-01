Ka Pikaro sõnul pingutab politsei iga päev selle nimel, et uimastite levitamine ja tarvitamine väheneks: «Kogemus näitab, et ainult ühe narkootikumidega seotud valdkonnaga, näiteks ainete levitamise piiramisega tegelemine ei anna pikaajalist efekti. Vajalik on mitmetahuline lähenemine. Oleme valmis ka uute uimastite mustale turule tulekuks, kuid töötame iga päev selle nimel, et seda ei juhtuks.»

Mart Kalvet: Eesti on kogu aeg olnud rahvusvahelise uimastikaubanduse katsepolügon

Kui Eesti otsustas 2016. aastal hakata uimasteid keelustama rühmiti ja lisas NPALS-ile kuuenda nimekirja, teadis meie organisatsioon, et sellega läheb nii, nagu läks aasta varem ellu rakendatud suhteliselt sarnase seadusemuudatusega Ühendkuningriikides – ohtlikud ained ei kao kusagile ja nende lisandumine turule jätkub, ent nendega seonduvad kahjud võimenduvad; lisaks leiavad põrandaalused keemikud peagi mõne «põneva» ainerühma, mida meie seadusesse hõlmatud pole.

Keelustamise rusikareegel ütleb, et mida jõulisemalt keeluseaduseid jõustatakse, seda ohtlikumaks muutuvad uimastiturul levivad ained. Seda on kinnitanud nii bensimidasool-opioidide (nitaseenide) ilmumine pärast põgusat mõõna tänavaopioidide turul (ja uimastisuremuses), mis järgnes narkopolitsei jõulistele operatsioonidele, kui ka veterinaartuimasti ksülasiini siginemine Eestis süstitavatesse uimastitesse. (Võimalik, et suurem ksülasiiniepideemia õnnestus siin tänavu ära hoida osaliselt ka tänu Ypsilonile, mis avaldas esimesena meie MTÜ hoiatuse, et too nahka lõhkuv ja üleannustamise korral elustamist takistav narkootikum siia jõudnud on.)

See, kuidas sünteetiliste opioidide turg pärast 2001. aastat muutunud on, jätab tungivalt mulje, et Eesti on kogu aeg olnud rahvusvahelise uimastikaubanduse jaoks omamoodi katsepolügon. Me ei tea siiani täpselt, miks opioiditarvitajad Eestis erinevalt muust maailmast pärast heroiinituru stabiliseerumist enam heroiini juurde ei naasnud, aga ilmselt andsid siinse musta turu kogemused ajapikku hoogu sarnastele arengutele Põhja-Ameerikas.

Nüüdseks, pärast Afganistani moonisaakide kuhtumist Talibani võimu all, on sünteetiliste opioidide katk levinud laialt lahe taga ja jõudnud otsaga ka Lääne-Euroopasse; Inglismaal ja Walesis suri mullu üledoosi rekordarv inimesi, paljud neist nitaseenide tõttu. Kuni maailma riigid ei hülga ilmselgelt nurjunud, ohtusid eskaleerivat keelupoliitikat, aitab selliste arengute traagilisi tagajärgi ennetada kahjude vähendamine, mille teenuste palett Eestis kisendab ammugi täiendamise järele.

Tore, et meil on sõltlaste abistamise programm SÜTIK ja klubikahjusid vähendavad ööhaldjad, aga sellest ei piisa. Nii uimastikeeluseaduste kui ka uimastite tarvitamisega kaasnevaid kahjusid aitaksid kindlasti leevendada end mujal tõestanud meetmed nagu ohutuma tarvitamise ruumid, uimastite tarvitamise-eelne testimine ja safe supply ehk solkimata ainete mittemeditsiinilise väljastamise programmid.

Mart KalvetEesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST