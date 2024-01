VASTUVÄIDE ⟩ Karjala Rahvusliku Liikumise endine esimees Kuznetsov tagandati rikkumiste tõttu

Isegi pärast organisatsioonist väljaheitmist pani ta toime pettuse (intellektuaalse omandi vargus). Talle kui organisatsiooni esindajale välismaal oli usaldatud KRL-i ametliku Telegrami-kanali haldamine (kuna suurem osa aktivistidest elas või elab praegu anastatud Karjala territooriumil). Algusaegadel kandis kanal nimetust «Stop Occupation of Karelia» ja sellel praktiliselt puudusid tellijad. Alles pärast kanali ümbernimetamist KRL-i ametlikuks kanaliks ja KRL-i administraatorite ühiseid pingutusi hakkas kanal populaarsust koguma. Pärast koostöö lõpetamist Kuznetsoviga keeldus tagandatud kõneisik aga kanalit liikumise aktivistidele tagastamast või selle nime muutmast, jätkates KRL-i brändi kasutamist isegi avalikel esinemistel. Alles mitu kuud hiljem andis ta kanalile uue nime «KNOD», lisades sellele täienduse «Karelian National Liberation Movement» (Karjala rahvuslik vabastusliikumine) ja võttes hiljem kasutusse esialgsega sarnase nime «Stop the occupation of Karelia». Juhtumite seas, kus Kuznetsov on KRL-i nimetust loata kasutanud, on nt 1) KRL-i esindamine veebivideopöördumises Tšerkessi Konverentsile ja 2) professor Kohvele KRL-i nimel antud intervjuu.