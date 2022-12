RAVIKANEP EUROOPAS ⟩ Tagasivaade aastale 2022.

Taani välisministeeriumi kinnitusel on kanepi kasvatamiseks riigis eraldatud 200 000 ruutkilomeetrit maad. Kui seda potentsiaali tõhusalt arendada, võiks Taanist kujuneda üks suuremaid kanepitootjaid maailmas. Mullu aasta lõpus tegutses Taanis kogu väärtusahela ulatuses 36 ettevõtet, millest 65 olid sellele eelnenud kolmel aastal pälvinud välisinvesteeringuid. Taani suuruselt kolmanda linna Odense investeerimisarendusprogrammi Invest in Odense osutusel on Taani turg ainulaadselt tugev, kuna regulatiivne raamistik võimaldab ettevõtetel ravikanepit kasvatada ja toota ilma igasuguste piiranguteta tootmismahtudele.

Ühendkuningriik: eksport huugab, kohalikud patsiendid kiratsevad

Kui toona veel Euroliitu kuulunud Ühendkuningriik ravikanepi 2018. aastal seadustas, rõõmustasid paljud, et jää hakkab kogu liitriigis peagi jõudsamalt liikuma. Neli aastat hiljem on olukord sulast üsna kaugel — kuigi kanepitootmine Ühendkuningriigis on kasvanud 700%, polnud tänavuseks juunikuuks riikliku tervishoiuameti NHS kaudu kanepiretsepti määratud rohkem kui kolmele patsiendile. NHS-i teevad murelikuks kõrge THC-sisaldusega kanepi pikaajalise tarvitamise ohud vaimsele tervisele ja terviseedenduse instituudi NICE ranged piirangud.

Pealeselle pole Ühendkuningriigi arstid eriti varmad kannabinoidravi määrama. Uimastikahjude vähendamise huvikaitse-organisatsiooni VolteFace äsja valminud aruande kohaselt on tohtrite vastuseisul botaanilise ravimi väljakirjutamisele kolm peamist põhjust — kannabinoidravimite tõhususe ja ohutuse tõenduspõhi on liiga väike, arstidel puuduvad praktilised teadmised legaalse ravimi määramise ja hankimise korrast ning ravikanep ise on nüüdismeditsiini kontekstis liiga iseäralik ja vastuoluline aine. Arstid, kes on takistused ületada suutnud ja patsientidele kanepiretsepte kirjutavad, aitavad loodetavasti kolleegidel tasapisi hirme ületada, kuna kannabinoidravi on nende kinnitusel andnud tulemusi terve hulga patsientide puhul, keda tavaravimid pole aidanud juba aastaid.

Omaette fiasko on, et Ühendkuningriigis toodetakse suurtes kogustes ravikanepit ekspordiks. Rahvusvahelise uimastikontrolli nõukogu INCB hinnangul on Ühendkuningriik varunud kokku 190 tonni ravikanepit, s.o 92% kogu maailma ühe aasta legaalsest kanepitagavarast. Langetõve-patsientideni, kelle vanemad ja hooldajad on esile tõstnud olemasolevate epilepsiavastaste tavaravimite talumatuid kõrvalmõjusid, pole vajalik ravim aga seni jõudnud.