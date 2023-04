PAASTUAEG 2.0 ⟩ Miks elavad juudid aastal 5783, moslemid aastal 1444 ning kristlased aastal 2023?

Oleme harjunud teadmisega, et täna on üks nädalapäev seitsmest, selle või tolle kuu nii mitmes päev, et aastanumber on 2023 ja 365 päevaga jõuab see lõpule ning 31. detsembri õhtul loeme sekundeid, et keskööl uude aastasse liikuda. Et iga nelja aasta järel lisame kalendrisse ühe lisapäeva, sest muidu läheb asi 100 aastaga vaat et terve kuu jagu nihkesse. Kõik on loogiline, aga miks on nii, et juudid elavad aastal 5783 ja moslemid aastal 1444, miks osadel on aastas 12 kuu asemel 13 kuud ja millal algab päev – kas õhtul või hommikul?

Paastukuu esimeses artiklis oli juttu moslemite ööpäeva jagunemisest viie palveaja vahel: paastumise lõpetab päikeseloojangu palvus, sellele järgneb öine palvus, paastumist peab alustama koidukuma palvusega ning keset päeva on lõunane ja pärastlõunane palvus. Ilmselgelt vaatame me neid aegu spetsiaalsetest äppidest ja lehtedelt, ent ideeliselt saaksime hakkama ka puhta visuaalse vaatlusega – päikeseloojang ja koidukuma, öö või päeva keskpaik, pärastlõuna on päeva keskpaiga ja loojangu vahelises keskpaigas ning seda saaks ka varjude järgi näha, kui kella ei tea. Sellistel empiirilistel vaatlustel baseeruv teadmine aktiveerub eriti võimsalt ramadaani paastukuul.

Ma tean väga hästi, et kell on hetkel nii palju, päikeseloojanguni on jäänud x arv minuteid, et täna on 20. (vms) paastu päev ja et ma võin seeläbi arvutada, kaua pean ma veel täna või sel kuul nälgima. Samas on ka momente, kus ma vaatan pärastlõunal taevasse ja näen päikest, sean käe sirgelt enda ette ja vaatan mitme sõrme kaugusel on päike orientiirist – olen avastanud, et üks sõrm on umbes 15 minutit ja võin sellega arvestada päikeseloojangu aega.