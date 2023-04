100 LÕUGA ⟩ Nr 17-18. Sego-Vallo ja Mr Kokaiinas – pinnapealsed värdjad peavadki peksa saama

Minu hüüdnimi oli Sifka ja mul oli ka teisi sõpru toidunimedega. Tihti oli hüüdnimeks pärisnimi, millele on lisatud omadussõna. See on suht okei, kui sul klassis kolm Madist, siis üks on Paks-Madis, teine Pikk-Madis, kolmas Sitanäpp-Madis. Jamaks läks enamasti siis, kui omadussõnaks oli «hull» või, mis veel hullem, «sego».

Tänapäeval on veidike keeruline kedagi Hulluks või Segoks kutsuda, isegi mingid tattninad teavad, et on olemas igasugused häired ja vaimsed probleemid – kellel sõber saab tablakaid, kellel lempar youtuber on woke'iks koolitanud. 90-ndate lõpp ja 2000-ndate algus oli selline aeg, et klassiõed ütlesid ilma igasuguse süümepiinata: «Mine arene veits, mingi taun oled või?» Selline aeg, et sul kindlasti oli üks tuttav, keda kutsuti Hulluks-[sisesta nimi], ja praegu mõtled, et jessas, ta oli ju täiesti spektri peal, võimalik, et konkreetse puudega, ja ta vanemad lasid tal meiesugustega õues hulkuda.