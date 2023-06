SOOME NARKOPOLIITIKA ⟩ Õppetunnid arutust keelustamisest, tugevatest tugiteenustest ja hašišiäri ajanud narkopolitseinikust

Kuidas kemikaalist saab narks: Soome nulltolerantne keelustamismudel

Sellise pildi põhjal – ja teades, et Soomes on uimastitarvitamine jätkuvalt kriminaliseeritud – võiks ju arvata, et lahe taga tambitakse uimastitarvitajaid vaat’ et jõhkramaltki porri kui meil, kuid, mõistagi, pole see kõik sugugi nii must-valge. Tõsi, nt Soomes müüdavates kanepitoodetes ei tohi olla üldse THC-d (Eestis ja mujal Euroopas on ülempiir nüüdisajal 0,3%), küll aga on lubatud Hollandist imporditud kanepiseemnete ja CBD-plärude müük «suveniirideks». Mis ehk veelgi ootamatum – Soomes ei ole keelustatud kanepi sordiaretust, mis tähendab, et aretamise eesmärgil võib seal praegu kasvatada ka sorte, mis pole kantud EL-i sordinimistusse. Olukorras, kus Eestis lohistatakse taimeravi entusiaste liustikutempol läbi karistussüsteemi EL-is lubatud kanepisordi enda tarbeks kasvatamise eest, kõlab see nagu uurimis- ja avastamishimulise kanepisõbra juriidiline paradiis.