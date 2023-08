RELIGIOON 2023 ⟩ Ringo Ringvee: «Talupoja praktiline meelelaad saadab eestlast ka usuküsimustes»

Tahan veel kord rõhutada, et seda on olnud huvitav vaadata, kuidas 2000. aastal oli usklike elanike hulgas 55% eestlasi, järgmisel korral 2011. aastal 45% ja sel korral 40% eestlasi. Paistab, et see osakaal langeb 5% kaupa kümne aasta kohta. Mujal maailmas on ju selliseid asju välja arvutatud – et Inglismaal saavad metodistid otsa selleks aastaks, sest trend näitab nii. Seda loomulikult ei juhtu; tõenäoliselt keegi ikka jääb. Aga võib-olla me peame aduma ka seda, et need otsused, mida tehakse religiooniga seoses, puudutavad üha enam teistest rahvustest inimesi ja mitte nii-öelda eestlasi. Vähemalt mitte neid, kes ütlevad, et on mingit konkreetset usku. Võib-olla mõni inimene ongi kümmet eri usku. Me oleme harjunud mõtlema, et kui me räägime religioonist, siis see puudutab eelkõige meid, eestlasi. Aga see puudutab meid tegelikult aina vähem; etnilistest eestlastest rahvastikurühma seas on religiooni tähtsus aina vähem oluline.