SIRLY REISIPÄEVIK ⟩ Jalgrattamatk Montenegros – kohalik reisijuht ei suuda uskuda eestlaste joomisharjumusi

3. päev

Oh, boy, has that been a cycling day, okay! Meie giid ütles juba eile õhtul, et täna tuleb matka kõige raskem päev ja kui me selle üle elame, elame ülejäänud päevad ka. Nagu juba mainisin, sõidan esimest korda rattaga mägedes. Lisaks ei ole ma mingi rattasportlane; hommikuti sõidan viis kilomeetrit rattaga tööle, aga ei midagi ekstreemset. Okei, igal suvel teeme sõbranna A.-ga korra umbes sajakilomeetrise rattamatka, aga see on EESTIS. LAMEDAL MAAL. Mägedes on absoluutselt teine asi.

Hommikul viib matkabuss meid Montenegro piirile veel veidi lähemale, et me ei peaks tuimalt mööda maanteeäärt mägede poole väntama, vaid saaksime hakata kohe vaateid nautima. Nii jääb piirini veel ca 45 km rattaga sõita, millest esimene pool on õnneks allamäge. 20 km allamäge on täiesti võimalik ära sõita umbes poole tunniga. Lameda maa peal, mida Montenegros on väga vähe, on see võimalik ära sõita umbes tunniga. Ning ülesmäge minnes kulub kümne kilomeetri läbimiseks umbes tund. That's the basics of it.