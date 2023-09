Stina Leeki jagub igale poole: Ajuokse kunstirühmituse tegemisi kureerima, keldripoodi ja Avangaari angaari tegutsema, zine'i kujundama-küljendama, Peipsi äärde Voronja galeriisse kunstnikke karjatama. Õnneks jagub Stinat ka tänavatele maalima ja Ypsiloni lugejatele sellest rääkima.

Kui mõnede teiste kunstnikega on küsimus olnud, et kas nad on grafiti- või tänavakunstnikud, siis sinuga vist seda küsimust ei ole? Või on?

Ei ole, ma olen ikka tänavakunstnik. In my dreams olen grafitikunstnik. Kuigi, noh, eks see algas ikkagi huvist gräffi vastu – kunagi mega-mega ammu, kui ma olin 14–15, siis mul oli mingi naisgrafitikunstnike teemaline raamat, üritasin sketšida writingut [Grafiti-sõnavaras tähendab «writing» ehk kiri sama, mida «painting» ehk maal. – Toim.] ja värki. Aga inimesed, kellega ma tol ajal koos sellest huvitusin, olid siukseid munnipead, et kui ma neist lahti ütlesin, siis ütlesin lahti ka kõigest nendega seonduvast. Aastaid hiljem Stencibilityl [tänavakunstifestival – Toim.] vabatahtlikuna töötades tuli mulle see uuesti meelde: «Oo, hei, mul oli see värk ju!» Siis see tuli hoopis teistpidi tagasi.

Aga 14–15-aastaselt tegid ise ka midagi?

Ma tegin ainult stencileid ja sketšisin, aga ma ei jõudnudki päriselt… Ma mäletan hetke, mil ma tollase eksi vetsu sodisin ja seda frustratsiooni, kuidas ma üldse ei osanud kannu [spreivärvi purk, ingl can – Toim.] kasutada: «Tra, miks see ei tule nii, nagu ma tahan!» [Naerame] Aga täiskasvanueas saabus tore avastus, et tegelikult see ei olegi nii putsis kui tundub, või kui lähebki putsi, siis on nagu ka lõbus. [Naerame]

«Nii, nüüd läks see joon perse! Nii vale…» [Naerame] Järgmiseks selline teema, et sa oled päris kunstnikuharidusega, eks ole? [Naerab] Kas oled oma kunsti ja sellealase haridusega tänavale kolinud?

Jah... ja ei. Selles mõttes, et minu kunstiharidus on lõppude lõpuks ikkagi rohkem disainihariduse keskne. Kunsti ja illustratsiooniga tegelemine on kuidagi kõrvalt juurde ilmunud. Ja sellega, jah, ma kolisin tänavatele. Kuigi see, kuidas ma ennast tänaval väljendan, leidis enda keele selles mastaabis, mida ma illustratsiooni-maailmas eraldi ei rõhuta. Näiteks see lilleteema – see on väga tugevalt ainult tänava teema. Jah, mõnda aega olen ma seda üritanud lõuenditel teha ja särki-värki, aga lõpuks tundub mulle alati, et nende lillede kõige õigem koht on ikkagi sobivas kohas kuskil tänaval – that's the real shit, minu jaoks vähemalt.