«UFO-maailmas on praegu tähelepanuväärne epohh,» teatab Igor Volke vestluse alustuseks. Tema enda panus sellesse epohhi on mitmekümne aasta jooksul olnud «UFO-maailma» uurimine ja Eestis pidevas «lähikontaktis» välitööde tegemine. 27. septembril toimub Viimsi raamatukogus tema uusima raamatu «Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste X-failid» esitlus.

Raamatusse «Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste X-failid» on kogutud viimase 50 aasta jooksul aset leidnud juhtumid ja intsidendid.

«Anomaalseid keskkonnanähtuseid hakkasin aktiivsemalt koguma 1972. või 1973. aastal. Raamatusse on koondatud eelkõige lood sellest 50-aastasest perioodist, aastatest 1972–2022, aga mahuvad ka mõned varasemad juhtumid, millest ma hiljem teada olen saanud,» selgitab Volke ja sõnab uue raamatu sisu kohta: «Selle informatsiooni olen ma lugejale «söödavamaks» ja paremini mõistetavaks tegemiseks jaganud-süstematiseerinud sellistesse kategooriatesse nagu valgusnähtused ehk energofoorid, tundmatud lendobjektid ehk UFO-d ning psühhosomaatilised anomaaliad ehk kohtumised tulnukatega. Need on kvalitatiivselt erinevad, aga kohati lood liituvad või segunevad ja see kajastub ka raamatus. Põhimõtteliselt on sadakond lugu ühte ning sama palju teist ja kolmandat. Need on minevikust tänapäevani kronoloogiliselt järjestatud.

Esiteks on niiviisi nagu mugavam lugeda. Teiseks olen mõelnud ka sellele, et uurijatel tulevikus – üliõpilastel või kellel tahes – on hea aastakümneid hiljem järele vaadata, kuidas asi areneb. Lisades on ka aegrida – kui palju neid nähtusi on selle aja peale registreeritud ja millised perioodid on olnud intensiivsemad.»