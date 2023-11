MINA ELASIN SIIN ⟩ Võru. Alati üks ring, alati üks seesama Võru

Poodidest üle tee asusid hüljatud Soo kool või «sookoll» ja Soo «asula» eramajadega. Seal elas pikalt üks klassiõde, kes kolis ühel hetkel keset põhikooli koos emaga aastaks ajaks Iirimaale. Tagasi tulles jagas muljed koolivormist ja kristlusest. Kuna ta oli lisaks kõigele ka tech savvy, viisin talle tol ajal CD-plaate, et ta mulle hooaegade kaupa Pretty Little Liarsit ja Vampiiripäevikuid tõmbaks ja plaadile kõrvetaks. Aasta oli 2014.Kui sain teismeliseks, käis enamik minuealistest õhtuti «õues» või «väljas» (ma täpselt ei mäletagi, kuidas on õige öelda). See tähendab seda, et sa lähed ja saad oma õue lastega kokku ja teed midagi, näiteks kiusad kedagi ja lõhud miskit. Hängid, teed suitsu, kiusad sipelgaid, söödad partidele saia, sodid bussipeatuse seinu. Ma olen maal kasvanud vanemate laps; nende jaoks oli «väljas» käimine võõras idee. Kui sa pole koolis, muusikakoolis või trennis, siis oled kodus, mitte «kuskil väljas jõlkumas». Ja nii ma kasvasingi pereringis tubli koolilapsena. Õppisin ja harjutasin.