CALL OF DUTY MW3 ⟩ Ideede lõpus varastatakse minevikust

Kui tehniline ja segane pool kõrvale jätta, saab asjast päriselt rääkida. 2009. aasta MW2 on kultuslik, paljude fännide arvates Call of Duty kui maailma kõige populaarsema arvutimängude seeria tipphetk, seda just tänu multiplayerile ja selle mänguväljakutele. Nüüd, kui uued ideed on otsas ja tahaks võimalikult vähesega võimalikult palju saavutada, ongi vana kraami kallale mindud. See vana kraam on hea; inimesed teavad ja armastavad seda. Parem kui kõik muu nüüdisaegne. Taaskasutus olla keskkonnasõbralik.

See on popkultuuri ja meediatööstuse viimaste aastate trend. Ypsilonis on varem kirjutatud superstaaride kartellist – uusi brände ja «universumeid» sisuliselt ei tulegi peale, vaid vanu lüpstakse tühjaks. Meil on ainult tüvitekstide uusversioonid ja uued järjed. Seda tehakse, sest see toimib. Nostalgia on nii kõva droog lihtsalt.

Kosmos alustas üht väga kõva teksti lausega: «Mõni asi saab selgeks alles läbi piisava kauguse, mis tekib sinu ja sündmuse vahele.» Ta kirjutas peaministrist, aga see kehtib ka arvutimängude kohta. See on universaalne tõde.