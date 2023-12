BLASFEEMIASEADUS ⟩ Taanis keelatakse koraanide põletamine: tööta jäävad natsid ja rassistid

«Taanlased ei ole väga usklik rahvas ja ma ei usu, et me jõuame punkti, kus rahvussümboleid peetakse religioosseteks,» vastab pr Rode lakooniliselt.

The Observeri kolumnist Kenan Malik nimetab The Guardianis avaldatud artiklis blasfeemiaseadust retrogressiivseks, s.t tagurpidi, paremast olukorrast halvemasse liikuvaks. Oleme sõnavabadusest jõudnud vihakõneni ja sealt juba blasfeemiaseaduseni – selline liikumine ei tundu õige, midagi on vahepeal valesti läinud. Loo autorina tunnen, et sellest seadusest ei ole seda kasu, mida võiks eeldada. Pärin ka Mille Rodelt, kes sellest seadusest n-ö «võidab». Kas usuvähemustele on seadus kasulik või võivad nad hoopiski oma usu praktiseerimise ja kuulutamise tõttu hätta sattuda?

«Seda on raske öelda,» nendib Mille Rode. «Millegipärast ma arvan, et meie usuvähemused saavad uuest seadusest kasu. Võib-olla tajuvad nad, et nende religiooni aktsepteeritakse rohkem, kuid samal ajal arvan, et nad kogevad enamuse suhtes rohkem distantsi ja vastupanu. Meie usuvähemuse arusaadav nõue – enamuse suurema austuse, sallivuse ja mõistmise järele – võib neid kahjuks tabada bumerangina.»