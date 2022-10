MAGALATUUR VÄIKE-ÕISMÄEL Y-FILES SPECIAL V ⟩ Nelinurkne UFO Veskimetsa ratsabaasi kohal

«Ma arvan, et selle olukorra puhul, et kui ma oleks olnud üksi, siis ma võibolla ei oleks väga julgenud hakata isegi oma sõpradele rääkima sellest. Et noh, eks ta ju on nagu veits siukene tabu. Öeldakse, et mine kontrolli natuke vaimset tervist. [Hakkame naerma.] Aga, et kuna koos sõbraga tulime, siis lihtsalt… Me kumbki alguses ei rääkinud omavahel, lihtsalt jõllitasime. Ja siis ma mõtlesin, et kuule, kas sa nagu praegu hetkel näed sama, mida mina? [Hakkame naerma.] Noh, ma ise olen vägagi teaduspõhine inimene, ma usun teadust ja meditsiini ja evolutsiooni ja nii edasi. Aga jah, et see oli niisugune asi, mida ma siiamaani mõtlen… Ma üritasin ise uurida selle situatsiooni kohta. Redditis on näiteks mingeid arutelusid, kus on sarnaseid olukordasid püütud selgitada. Et tegelikult ainukene seletus – aga see ka ei oleks väga loogiline, sest ta oli liiga madalal selle jaoks –, et on selline fenomen, kui sa sõidad mingis suunas teatud kiirusega, siis reisilennuk võib tunduda sulle kohapeal seisvana. Sellest on varem videosi ka tehtud. Aga see objekt oli liiga madalal selleks, minu arust, et ta saaks üldse olla isegi mingi lennuk.»