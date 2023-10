Suve algusest saati on Ypsiloni toimetusele tulnud vihjeid, et Eestis on hoogustunud sünteetilise katinooni alfa-PVP tarvitamine. Allikate sõnutsi on tarvitamine aktiivne nii pealinnas kui ka mujal (näiteks Ida-Virumaal), ent eriti huvitava tendentsina on see populaarne Soomes elavate Eesti kodanike hulgas. Käesolev kirjatöö alfa-PVP-st ja selle ajaloost Eestis ilmub kahasse värske Ypsiloni artikliga sünteetiliste katinoonide levikust Soomes.