ÖÖELU 90-NDATEL ⟩ Othellos käisid mafioosnikud, Bonnie & Clyde'is eputised ja Eeslitallis normaalsed inimesed

1998. aasta talvehommikul üritati Othello omanikku Leonidi tappa; tema kodu ees tehti demonstratiivmõrv. Teda tabas kokku 11 kuuli – neli läksid kehast läbi, seitse jäid pidama. Mees jäi ellu ja sai arstiabi, kuid politseinikele jäid atendaadi motiivid ja sooritajad tundmatuks. Hiljem on paljud meenutanud, et mitmed narkoärikad, vägivallatsejad ja jõugud olid Othelloga seotud ning see oli nende meelispaigaks, kus aega veeta või arveid klaarida.

Koit Toomegi on Vikerraadiole antud intervjuus meenutanud, et tema mäletab Othellost seika, kus granaat pandi lauale. Olukorra leevendamiseks läks omanik meestega rääkima, et nood rahuneksid ja teistega arvestaksid, et kõik saaksid sõbralikult läbi. Tolleaegsetest väljaannetest on võimalik leida uudisnupukesi mitmete kuritegude kohta, mis Othello juures aset leidsid.