Põlema on süttinud on ka mitu sõjaväeladu, kuid ei ole kindel, kas neil puhkudel on olnud tegemist tahtliku sabotaažiga või üritati lihtsalt varjata inventari kaotsiminekut – keskvalitsuselt oli taotletud raha, et hankida varustust, mida lõpuks ei soetatud või mis müüdi hoopis kolmandatele osapooltele maha.

Allikad mainivad ka, et opositsioonitegelased on loonud rühmitusi nagu Kremli-vastaste põrandaalused ühendused, Dagestani relvastatud vastupanuliikumine ja Inguši Vabastusarmee. Lisaks viidatakse välisteguritele nagu Valgevene raudteetöötajad, kes nurjasid Venemaa rünnaku Kiievi vastu, ja tšerkesside protest, mis mõjutas Kremli mobilisatsiooniprogrammi tulemusi. Kuid alati ei ole teada, kas selliste tegurite taga on Vene Föderatsiooni enda opositsioon või Ukraina jõuametid.

Vene Vabatahtlike Korpuse lipp Foto: Wikimedia Commons / Русский добровольческий корпу

Allikad tõstavad esile ka nendes tegevustes osalemises kahtlustatavate isikute vahistamisi nii Venemaal kui ka naaberriikides, näiteks Valgevenes. Vahistamised hõlmavad süüdistusi sõjaliste objektide vastu suunatud süütamisrünnakute korraldamises ja sabotaažis.

Oluline on märkida, et esitatud teave põhineb erinevatel, mõnikord vasturääkivatel allikatel ning olukord on keeruline ja mitmetahuline. Opositsiooniliikumiste motiivid, eesmärgid ja efektiivsus jäävad teemadeks, mis vajaksid täiendavat uurimist ja analüüsi – arusaadavalt ei taha opositsionäärid ise ei endast ega ka oma tegevusest liiga palju rääkida. Relvastatud trots Venemaa poliitika vastu on ajendanud ametivõime reageerima rangema kontrolli ja õiguslike meetmetega.