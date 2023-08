KÄSIRAAMAT ⟩ Kuidas vaielda uimastipoliitika teemadel?

Kõik need regulatiivmudelid on maailmas mitmel kujul juba olemas ja toimivad. Neid rakendatakse meditsiiniliste, poolmeditsiiniliste ja mittemeditsiiniliste psühhoaktiivsete ainete turgude kontrollimiseks. Seega pole Transformi pakutud regulatsioonimudelid kaugeltki radikaalsed ning tegelikult võib neid käsitleda keskteena kahe äärmuse – legaalse kommertsturu ja absoluutse keelustatuse – vahel.

TUVASTAGE OMA PUBLIK JA LEIDKE NENDEGA ÜHISOSA

Käesolevat abimaterjali kasutades on esmalt oluline endalt küsida kolm küsimust: kes on mu publik? Mida ma tahan, et nad teeksid? Ning millist sisu ja tooni ma pean kasutama? Kui oskate neile küsimustele vastata, peaksite suutma valida just need argumendid, mis on tõenäoliselt kõige tõhusamad teie publiku veenmiseks või vajaduse korral oponentide nurkasurumiseks.