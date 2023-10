PÄRISELT KA ⟩ Vanglad hakkavad kosmosest narkootikume otsima

Kolmanda etapina vajaks ühiskond ainult pisikesi moodulvanglaid, mis on kohandatud vastavalt kas mõrvaritele, seksuaalkurjategijatele või riigireeturitele. Samasugused moodulid sobiksid kurjategijatele, kes üritavad kuritegevusega rohkem teenida kui konstaabelkurjategija ülemine sätestatud palgapiir lubab. Moodulvanglad võiks koos moodultuumajaamadega ehitada Jõhvi ja Kohtla-Järve kandis paiknevatesse tuhamägedesse – need seisavad praegu suures osas kasutuseta.

Võib tunduda loll idee, aga see on kuidagi nii, et millega võrreldes loll? Kas ERR-i portaalist loetud uudis, et riik loodab kosmosekiirte, tehisintellekti või muu uue tehnoloogia abil vanglate turvakontrolli tõhusamaks muuta, on vähem loll? Parem loll idee kui mitte midagi! Vanglateenistus soovib nimelt katsetada uusi lahendusi, mille abil saaks paremini vältida narkootikumide ja muu ohtliku kraami sattumist vanglatesse. Riigikontrolli tark soovitus Tartu Vangla sulgeda täidab, muide, sama lolli eesmärki, seejuures palju tõhusamalt – pärast Tartu Vangla sulgemist pole kindlasti probleemi, et ohtlikud asjad võiksid Tartu Vanglasse sattuda.