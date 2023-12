HOOAJA VIIMANE MAGALATUUR ⟩ Siire rabast kosmoserajooniks, rootsi kukitsast Elu Õieks – sürreaalne lugu toponüümist «Õismäe»

Mäletate, millest oli juttu magalatuuride esimeses jaos? Just tollestsamast ringjast liikumisest; et kunagi ei ole olemas sirgteed ja õismäelane liigub pidevalt ringiratast ümber tiigi. Ent ma ei läheks nii kaugele, et sarnaselt Kilmiga öelda, et «Õismäest on ajapikku saanud ka mõistuse magala.» Jaa, kindlasti on isikuid, kes jäävad maatriksisse kinni, memeetiliselt enda elu kordama ja soovima sama oma järglastele, ent on ka teistsuguseid nägemusi. On elusid, milles see tsükliline liikumine on midagi muud kui kordus; isikuid, kes keerlevad selles kui eksponentsiaalselt kasvavas spiraalis, kuldlõikena suurenevas elus. See ei ole romantiline rootsi kukits ega modernistlik õistaim, millelt mesilased käivad tarkust korjamas, ning ka lihasööjataimeks elik «kurja lilleks» muutub paik vaid siis, kui selline on saatuse tahe. Metamodernismis asetuvad kõik arhetüübid ja mütoloogiad üksteise peale; pilditöötluslike kihtidena renderduvad need looks, kus «kurja õied» on kurjad vaid puritaanide silmis ja enne kolmanda silma siniseks löömist karjatavad ekraanil pikslid: «See on ju tervik, see on ju Elu Õis!»