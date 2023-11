YPSILONI OLMETEADE ⟩ Ruitlase 25 kuud saab tänasega läbi

Eks ma kirjutan edasi, loo või kaks teen Ypsilonile ikka kuus, aga siis, jah, enam mitte toimetuse liikmena. Hea on ära minna nähes, et väljaanne jääb minu lahkudes palju tugevamasse seisu kui see oli minu tööle tulles. See, mida praegu Ypsiloni arhiivist leiab, on ajatu ajakirjandus; see on mahukas, kaasaegne raamatukogu ja need lood seal on suuremas osas kõik siiani sama värsked kui ilmumishetkel.

Tänud Ypsiloni rahvale ja Postimehele! Andsite kokku parima töökeskkonna, mida olen elus kogenud. Aitäh kaastöölistele ja lugejatele. Rahvakirjanik siirdub nüüd tagasi rahvale lugusid kirjutama. Ma ei luba, et ma elus enam töölepingut ei sõlmi. Kui kellelgi läheb tarvis musta valgeks või valge mustaks rääkijat (või lihtsalt riidepuud), siis võimalik, et normaalse klotsi eest saame isegi kokkuleppele.

Ruitlase parimad lood Ypsilonis, vähemalt toimetuse meelest

OSTA LENNUPILET 〉 Siseturism on tänaseks täiesti läbikukkunud kontseptsioon

Ilustamata tõde Eesti siseturismist. Annab vastuse eestlasele, kes on puhkust planeerimas ja küsib iseendalt – kas ma lendan Viini või sõidan sama raha eest Lõuna-Eestisse Hauka laadale ja ööbin Antslas.

KIRJANIKEKÜLA 〉 Meil on plaan eesti kirjanduse päästmiseks

Doktor Ruitlase plaan päästmaks operatsioonilauale sattunud patsienti. Toimetus soovitab ka teisi rahvakirjaniku tekste eesti kirjandusest: näiteks «Kevade» arvustust, sellest kuidas see on valesti mõistetud teos või Juhan Smuuli hädavajalikkusest selleaegsele eesti kirjandusele, mis sest, et küüditaja ja paadunud kommunist. Ka lugu Smuuli viaduktist Lasnamäel loeti väga palju; rahvakirjanikku luges üle 20 000 inimese.

ISUKAS SPIOON 〉 Kui suur osa Eesti välisesinduste töötajatest võivad olla spioonid?

Oluline küsimus praegusel keerulisel perioodil – Ruitlane tõstatas tundliku teema, kui tuli välja, et meil on suursaadik, kes on kuritarvitanud kuluhüvitisi, ja siseauditi peadirektor, kes kahtlustas kuritarvitamist juba ammu, kuid otsustas sellest vaikida. Spioonide maailm on juba kord selline.

EGA LOAD SÕIDA 〉 Keskkonnaministeeriumi juhi kohale eksperti naljalt ei panda

Karistamist on leidnud ametnikud ja poliitikud. Kui küsite, miks on Eestis keskkonnakaitsega viimasel ajal nii, nagu on, on vastus lihtne – keskkonnaministeeriumit on viimased aastakümned juhtinud avalikud haldajad, insenerid ja politoloogid.

VANGIVALVUR RÄÄGIB 〉 Ustimenko, Kalda, Pjatnitski — nad on eluaegsed inimesed

Eesti vanglates kannab oma karistust terve hulk eluaegseid vange. On neid, kes on oma karistuse lõpuni kandud; paar eluaegset on saanud võimaluse ka vabana elada. Esimest korda iseloomustati neid kui inimesi vangivalvuri perspektiivist, mitte kohtutoimiku alusel.

ENESERAHUSTAJAD 〉 Mitu kilo ravimeid eestlane aastas sööb?

Ravimiameti raport kohtus rahvakirjanikuga, kes vaatas arvudele otsa. Eestlased söövad aastast aastasse aina rohkem ravimeid; tõusvas joones käib kangete valuvaigistite, ATH-ravimite ja rahustite tarvitamine.

EBAPOPULAARNE ARVAMUS 〉 Eestlased on assimileerimiseks liiga vastikud

Soorahva iseseisvuse saladus – me pole just kõige meeldivamad inimesed. Me pole külalislahked, vaid oleme umbusklikud, külmad ja emotsioonitud. Vallutajad läbi aastasadade ei ole meid välja kannatanud; nad pole suutnud taluda endi hulgas väikest rahvakildu, kes ei talu suuresti iseendidki.

EBAPOPULAARNE ARVAMUS 〉 Autu on see emake Venemaa

Ruitlane kirjutas meie õudsast naabrist paremini ja täpsemini kui need, kes ennast spetsialistideks nimetavad. Neid lugusid on veel ja veel ning see on üks paremaid.